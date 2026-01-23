Европейското и световното авторско кино отбелязва изключително силна година, а българската публика е сред привилегированите зрители, които ще имат възможност да се докоснат до най-обсъжданите заглавия още на голям екран.
Филмът „Сантиментална стойност“ на норвежкия режисьор Йоаким Триер се откроява като един от големите фаворити в надпреварата за наградите „Оскар“ през 2026 г., след като получи впечатляващите девет номинации от Американската филмова академия. Лентата ще тръгне по българските кина от 23 януари 2026 г., давайки възможност на зрителите у нас да видят едно от най-значимите кинематографични постижения на годината непосредствено преди кулминацията на наградния сезон.
Общият брой номинации за „Оскар“, получени от филми, разпространявани от Бета Филм България, достига внушителните 20 – показател за последователна и целенасочена селекция на висококачествено международно кино. Сред отличените заглавия е бразилският филм „Тайният агнет“, който се състезава в престижните категории за най-добър филм, най-добър актьор и най-добър чуждоезичен филм. Испанската продукция „Сират“ е номинирана за най-добър чужд филм, докато френският „Обикновен инцидент“ получи признание както за оригинален сценарий, така и в категорията за най-добър чужд филм.
Анимационното кино също има силно присъствие с номинациите на „Арко“ и „Малката Амели“ в категорията за най-добър анимационен филм. Сред жанровите заглавия се откроява трилърът „Грозното сестриче“, който все още може да бъде видян в кината и е номиниран за „Оскар“ за грим и прически – доказателство за високото му визуално и техническо ниво.
Особен интерес за българската публика представлява и филмът „Обикновен инцидент“ на режисьора Джафар Панахи, който ще бъде показан в рамките на предстоящия 30-и Международен София Филм Фест – събитие, което традиционно представя най-смелите и значими заглавия от световното кино.
Кулминацията на този изключително силен сезон предстои на 15 март 2026 г., когато ще се състои церемонията по връчването на наградите „Оскар“. До тогава българските зрители ще имат възможност не само да следят надпреварата, но и да преживеят на киноекран историите, които вече пренаписват съвременната филмова история.