Една от най-очакваните музикални срещи на пролетта ще превърне София в сцена на италианската емоция и вечната класика. На 20 март 2026 г., в Зала 1 на Националния дворец на културата, българската публика ще има рядката възможност да се докосне до магията на най-големите хитове на легендарния Адриано Челентано, пресъздадени от неговия официален сценичен „двойник“ — Adolfo Sebastiani.
Събитието далеч надхвърля рамките на стандартен концерт. То представлява пълнокръвно музикално пътуване през десетилетията — от златната ера на италианската естрада до непреходните песни, които и днес звучат актуално, енергично и емоционално. Това е вечер, посветена на носталгията, темперамента и неподражаемата душевност, с които Челентано оставя траен отпечатък в световната музикална история.
Adolfo Sebastiani е артист, признат от почитателите и професионалните среди като най-автентичния сценичен интерпретатор на Адриано Челентано. Неговата прилика с оригинала не се изчерпва единствено с външния образ. Sebastiani улавя гласа, интонацията, жестовете и специфичния сценичен чар на италианската легенда с изключителна прецизност — до степен, в която границата между имитация и реално присъствие сякаш изчезва. За публиката остава усещането, че пред нея оживява самият Челентано.
Концертът в Зала 1 на НДК обещава силно емоционално преживяване, наситено с познати мелодии, харизма и неподправена атмосфера. Това е събитие както за дългогодишните почитатели на италианската музика, така и за по-младата публика, която открива класиката като жива и вълнуваща.
Организаторите приканват всички меломани да не пропускат този неповторим музикален вечер. Поканете приятели, запазете билетите си навреме и се пригответе за среща с една истинска легенда — на живо, в сърцето на София.