Емблематичната българска рок група Б.Т.Р. представи първия си концертен албум – „30 години Б.Т.Р.“, който ще излезе през януари и бележи ключов момент в историята на формацията. Проектът е реализиран във висока резолюция и събира на едно място 20 аудио трака, пълен аудио-визуален запис на юбилейния концерт „30 години Б.Т.Р.“ и документален филм, посветен на пътя на групата през десетилетията.
Аудио и видео съдържанието са заснети по време на мащабния концерт в зала 1 на НДК през 2023 г. – събитие, което се превърна в истински празник за феновете на българския рок. На сцената Б.Т.Р. излязоха заедно със симфоничния оркестър на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, под диригентството на Георги Патриков. Синергията между мощния рок звук и симфоничните аранжименти придаде ново измерение на добре познатите хитове и подчерта зрелостта на групата.
Особено ценен акцент в албума е документалният филм с режисьор Анна Валденмайер, който проследява развитието на Б.Т.Р. през годините. Чрез разказите на членовете на групата, техни близки приятели и дългогодишни почитатели, лентата разкрива не само творческия път, но и човешките истории зад успехите, трудностите и постоянството, които изграждат легендата Б.Т.Р.
След интензивната 2025 година, белязана от национални и международни турнета, групата не забавя темпото. Б.Т.Р. започват 2026-а с поредица от клубни концерти, които обещават по-интимна среща с публиката: на 18 март във Варна, 20 март в Пловдив и 21 март в София. На сцената те ще си партнират с друга емблема на българския рок – група „Ахат“, което гарантира силни емоции и незабравими вечери за феновете.
С „30 години Б.Т.Р.“ формацията не просто отбелязва юбилей, а затвърждава мястото си като една от най-устойчивите и обичани рок групи в България. Албумът е свидетелство за пътя, извървян с много труд, страст и вярна публика – и обещание, че историята продължава.