Световният феномен 40 FINGERS отново ще зарадва българската публика с впечатляващо музикално преживяване. След изключителния успех на разпродадените концерти в София и Варна през януари тази година, италианският китарен квартет се завръща у нас с изцяло нова програма. Датата е 22 януари 2026 г., мястото – Зала 1 на НДК, а обещанието – още по-зрелищен спектакъл, изпълнен с южна страст, виртуозност и емоция.
Майсторските интерпретации и оригиналните аранжименти на четиримата музиканти плениха българската публика още при първото им гостуване. Харизмата, синхронът и безкомпромисната техника превърнаха концертите им в истински празник за сетивата. Сега 40 FINGERS се завръщат, за да надградят това преживяване с нов репертоар и още по-богата музикална палитра.
Квартетът е създаден през 2017 г. в Северна Италия и обединява изключителните таланти на Матео Бренчи, Емануеле Графити, Енрико Мария Миланези и Андреа Витори. За кратко време те успяват да се наложат на световната сцена, като през 2023 г. осъществяват мащабно турне в САЩ и жънат успехи в цяла Европа. Популярността им в дигиталното пространство също е впечатляваща – техните видеа в YouTube надхвърлят 100 милиона гледания.
Стилът на 40 FINGERS трудно може да бъде ограничен в рамките на един жанр. Техните изпълнения представляват фина амалгама от класическа музика, фолклорни мотиви, рок, джаз и филмова музика, допълнена от собствени композиции. Квартетът с лекота преминава от нежната лирика на „Лунната соната“ на Бетовен към драматичната мощ на „Бохемска рапсодия“ на Queen или епичната атмосфера на Game of Thrones. Всеки аранжимент е самостоятелен разказ, изграден с внимание към детайла и дълбоко усещане за емоционален заряд.
Общата им страст към киното и телевизионните сериали ги вдъхновява да създадат впечатляващи интерпретации на емблематични филмови теми. Сред тях са музикални фрагменти от сагата „Междузвездни войни“ на Джон Уилямс, „Последният мохикан“, както и теми от „Хари Потър“ и класически продукции на Дисни. Всяко от тези произведения оживява по нов начин, превърнато в многопластово китарно звучене.
40 FINGERS черпят вдъхновение от различни музикални епохи и култури, но любовта към китарата е общият им език. Те не крият влиянието на легенди като Пако де Лусия, Томи Емануел и Астор Пиацола, както и на съвременни композитори като Ханс Цимер. За тях техниката е средство, но водеща остава емоцията – онова невидимо, но осезаемо присъствие, което превръща музиката в преживяване.
Сред най-аплодираните им изпълнения са интерпретации на „Libertango“ на Пиацола и „Wish You Were Here“ на Pink Floyd, както и съвместни проекти с утвърдени имена от световната сцена. През декември квартетът участва в коледния концерт на Матео Бочели, с когото изпълниха „Hallelujah“. На сцената са си партнирали и с Андреа Бочели, Анди Съмърс от The Police и други знакови музиканти.
Да слушаш 40 FINGERS онлайн е удоволствие, но да ги преживееш на живо е съвсем друго измерение. Концертите им са енергични, прецизни и емоционално наситени, а магнетизмът на сцената създава усещане, че времето спира.
На 22 януари 2026 г. в Зала 1 на НДК публиката в София ще има възможност отново да се потопи в този уникален свят на струни, ритъм и страст. 40 FINGERS обещават вечер, в която музиката и емоцията ще се слеят в перфектна хармония – преживяване, което остава в сърцето дълго след последния акорд.