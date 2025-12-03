Нежният, чувствен и разпознаваем глас на Белослава ще изпълни Голямата зала на Топлоцентрала в специален концерт, посветен на светлината, музиката и емоцията. Сцената ще се превърне в интимно пространство, където песните на певицата ще оживеят под акомпанимента на пиано и сред светлината на стотици свещи.
На сцената с Белослава ще излязат Живко Петров Трио (JP3) – едни от най-ярките и вдъхновяващи джаз музиканти в България, както и Mr. Moon, който ще внесе своя неподражаем соул и груув. Заедно те ще създадат музикално преживяване, в което звукът и светлината дишат като едно, а публиката се потапя в атмосфера на топлина и близост.
Candlelight концертът е покана за притихване – да се оставиш на ритъма на музиката, да почувстваш всяка нота като пламък и всяка дума като светлина. Белослава, JP3 и Mr. Moon ще изпълнят някои от най-обичаните си песни, а залата ще се превърне в място, където времето спира, а градът слуша в тишина.
Тази вечер обещава повече от музика – тя е преживяване, което се усеща, не просто се чува. Вземете своя билет и се потопете в свят, където свещите танцуват, а душата пее.