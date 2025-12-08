София се готви за грандиозно посрещане на новата 2026 година. В центъра на столицата сцена ще събере някои от най-обичаните имена в българската музика, гарантирайки на публиката незабравими празнични емоции. Сред изпълнителите ще бъдат легендарната рок група „Сигнал“, популярният Мери Бойс Бенд, Ирина Флорин, Николай Славеев, както и младите таланти Pressie и Dim4ou.
Водещи на празничната вечер ще бъдат талантливите Милица Гладнишка и Атанас Стоянов, които ще преведат зрителите през кулминацията на броенето и посрещането на новата година.
Организаторите обещават богата програма с музика за всеки вкус, специални изненади и много настроение. Призивът е ясен – да изпратим старата 2025 година и да посрещнем 2026-та заедно, в сърцето на София, с усмивки, приятели и празничен дух.
Очаква се събитието да събере хиляди жители и гости на столицата, които искат да се потопят в магията на новогодишната нощ и да започнат годината с енергия и позитивни емоции.