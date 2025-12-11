На 15 декември 2025 г. от 19:00 ч. в Зала 1 на Националния дворец на културата ще се проведе традиционният Гала концерт „Коледни звезди“ – емблематично събитие, което вече повече от три десетилетия е сред най-ярките акценти в културния календар на София. Организиран от Искра Радева, спектакълът и този път ще бъде под добре познатото мото „Звездите на България в хитовете на века“, обещавайки вечер, изпълнена с блясък, музика и неподправени емоции.
На сцената ще се съберат едни от най-обичаните и утвърдени български поп-изпълнители – Веселин Маринов, дует „Ритон“, Марги Хранова, Мария Илиева, Нели Рангелова, Орлин Горанов, Данчо Караджов, както и артистите от балет „Веда Джуниър“. Към тях ще се присъединят и други популярни имена, за да представят златните български песни, оставили трайна следа в сърцата на поколения меломани.
В продължение на 30 години „Коледни звезди“ се утвърди като най-мащабното музикално събитие на коледните празници. Концертът традиционно привлича публика от всички възрасти, а Зала 1 на НДК неизменно се изпълва до последното място. Тази устойчива популярност превръща спектакъла в символ на празничния дух, музикалната памет и националната културна традиция.
„Очаквам ви заедно да преживеем една незабравима вечер!“ – споделя Искра Радева, отправяйки своята сърдечна покана към всички почитатели на българската музика.
Съчетанието от звездни изпълнители, обичани мелодии и празнична атмосфера обещава събитие, което ще събере поколения и ще подари на публиката топли емоции в навечерието на Коледа.