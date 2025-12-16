Едновременно в София – в Южния и Западния парк, във Варна, Бургас, Пловдив, Плевен и във всички наши сателитни локации, спортът и традицията отново ще се срещнат в навечерието на най-светлия християнски празник. За седма поредна година инициативата Коледно бегаческо хоро ще обедини хора от цялата страна в едно общо движение – ритмично, празнично и дълбоко българско.
На 20 декември, събота, всички трасета на 5kmrun – както в големите паркове, така и в сателитните точки – символично ще „се хванат на хоро“. Събитието ще започне със стартова загрявка, изпълнена в ритъма на право хоро – жест към фолклорната ни памет и към идеята, че движението може да бъде не само здраве, но и култура. След финала участниците ще се съберат за голяма хороводна китка – спонтанна, пъстра и обединяваща.
Коледното бегаческо хоро е отворено за всички. Бегачите не е нужно да умеят да танцуват – ще бъдат въведени в стъпките с усмивка и търпение. Танцьорите пък не е нужно да са част от бегаческата общност – достатъчно е да носят желание за движение и празничен дух. Организаторите обещават импровизирано „надиграване“, в което няма състезателен елемент, а само радост от споделеното преживяване.
Участниците са поканени да се съберат малко преди 10:00 часа за общата загрявка, а след 10:30 часа – за кулминацията на събитието: голямото коледно хоро на 5kmrun. Така, с ритъма на българската традиция и с енергията на общността, Коледа ще бъде посрещната в движение – обединяващо, здравословно и вдъхновяващо.