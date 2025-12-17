На 18 декември 2025 година, в залата на Общинския културен център в Разград ще се проведе един незабравим празничен концерт, който ще потопи публиката в магията на българските фолклорни традиции. Под наслов „Картини от България“ Капанският ансамбъл ще представи музикално-танцов спектакъл, който е резултат от съвременен прочит на традиционния български фолклор.
Творческият екип, воден от ръководителя и режисьора Светослав Стойчев, обещава едно вълнуващо пътешествие през многовековната българска култура, което ще се осъществи чрез танц, музика и песен. Според Стойчев всяка хореография и мелодия в спектакъла разказва история, вдъхновена от народната ни традиция и богатото културно наследство.
Към ансамбъла ще се присъединят и малките танцьори от Детския танцов ансамбъл „Лудогорче“, които ще донесат свежест и детска искряща енергия в празничната програма. Впечатляващо е, че изпълненията на артистите ще бъдат поднесени с нови сценични костюми, закупени благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата, в рамките на програмата „Нематериално културно наследство“. Това е част от проект за съживяване и популяризиране на българските фолклорни традиции чрез съвременни и иновативни подходи.
Концертът ще включва произведения, финансирани по програмата за дофинансиране на професионалните ансамбли, и ще предостави на разградската публика уникалната възможност да чуе и види новите творби, които Капанският ансамбъл е подготвил за първи път за широката публика. Сред имената на изпълнителите са някои от най-утвърдените имена в съвременната българска фолклорна сцена: диригентът на оркестъра за народна музика на БНР Димитър Христов, Пейо Пеев, Йордан Данев, Борислав Борисов, Калоян Георгиев и Ненчо Илиев. Те ще се грижат за музикалната част на спектакъла, като се присъединяват към талантливите хореографи Румен Руменов, Илонка Неделчева и Иван Иванов, които са част от творческия екип на ансамбъла.
В програмата на спектакъла ще бъдат включени разнообразни и емоционално наситени произведения. Публиката ще може да се наслади на изпълнения като „Хърцойски обичай по Коледа“, ансамбловата сюита „Йеарлийски игри“, акапелното изпълнение „Искаха ме двама, трима“, както и на композиции като „Нали ти рекох, Тудоро“, „Фолклорна разходка“ и „Пиринска сюита из Петричко“. Специално внимание ще бъде отделено и на изпълнения от различни етнографски райони на България, като „Странджанска разлъка“, „Добруджански напеви“ и „Осенчелийската“, изпълнени от младите таланти на Детския танцов състав „Лудогорче“.
Организаторите на събитието канят всички жители и гости на Разград да се потопят в празничната атмосфера и да споделят радостта от Коледа чрез изпълненията на Капанския ансамбъл. Очаква се спектакълът да съчетае в себе си не само дълбокото уважение към българската народна култура, но и новаторски подход към изкуството, като същевременно предаде магията на коледните празници по един незабравим начин.
„Картини от България“ ще бъде едно незабравимо пътешествие през българските фолклорни традиции и ще докаже, че българският народен дух е жив и продължава да вдъхновява новите поколения.