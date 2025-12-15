Керана и Космонавтите официално представиха най-новия си сингъл, озаглавен „Този град“ – музикален проект, който поставя началото на предстоящото им ново EP. Парчето излиза заедно с официален видеоклип, реализиран под режисурата на Пламена Мирчева и нейния екип от Wolfpack Studio.
„Този град“ е първият от общо три сингъла, включени в новия EP проект на групата. Останалите две композиции засега остават ексклузивно преживяване за публиката на живо и могат да бъдат чути единствено по време на предстоящите концерти на Керана и Космонавтите.
Музикално, новият сингъл деликатно балансира между поп и рок естетиката, като съхранява разпознаваемата енергия и стил на формацията, но същевременно въвежда по-модерно и актуално звучене. Текстът е дело на Керана, а аранжиментът е съвместна работа на Керана и Космонавтите, с участието на Роби и Алек (vezhdi). Резултатът е песен с ясно изразено градско настроение, която улавя динамиката, емоциите и противоречията на съвременния живот.
Видеоклипът допълва музикалното послание с визуален разказ, който подчертава атмосферата на песента и разгръща нейния емоционален заряд чрез кинематографичен подход и внимание към детайла.
В рамките на празничния сезон групата ще представи „Този град“ и новите си композиции на живо. Следващите концерти на Керана и Космонавтите са насрочени за 23 декември в Сливен и 26 декември в София, където феновете ще имат възможност да се докоснат първи до неиздадените парчета от предстоящото EP.