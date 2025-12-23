Фондацията на Лили Иванова организира мащабен благотворителен концерт в подкрепа на здравния фонд за лечение на артисти към Съюза на артистите в България. Събитието ще се състои на 8 май 2026 г. в зала „Арена София“, съобщават от екипа на най-голямото име в българската поп музика.
Концертът се провежда под патронажа на президента на Република България Румен Радев и ще събере на една сцена впечатляваща плеяда от водещи изпълнители от различни поколения. Сред участниците са Лили Иванова, Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, братя Аргирови, Дара и Михаела Маринова.
Всички те ще излязат пред публиката с оркестъра на Националния музикален театър под диригентството на Димитър Косев, както и с LI Orchestra, в състав: Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов–Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокална формация LaTiDa. Музикален продуцент на проекта е Ангел Дюлгеров.
Организаторите допълват, че в концерта ще се включат и редица изявени български актьори – както с живи участия на сцената, така и чрез специално подготвени видеоматериали, които ще допълнят художествената концепция на вечерта.
„Лили Иванова кани едни от най-големите имена на българската попмузика за съвместен благотворителен концерт. Бляскавото шоу, на което домакин ще бъде самата тя, ще събере любими на публиката изпълнители. Концертът ще представлява своеобразен букет от най-вълнуващите им хитове, поднесени на живо с бенд и симфоничен оркестър в чисто нови аранжименти“, коментират от екипа на певицата.
По думите им публиката ще стане свидетел на невиждана досега музикална палитра, обединена от творческия размах и авторитета на Лили Иванова. „Всички изпълнители откликнаха с изключително уважение и респект на нейната покана. Те ще участват без хонорар, а всички средства, събрани от билети и дарения, ще бъдат насочени към здравния фонд за лечение на артисти към Съюза на артистите в България – кауза, която е лично желание на Лили Иванова“, подчертават организаторите.
Очаква се концертът да се превърне не само в едно от най-значимите музикални събития на 2026 година, но и в силен жест на солидарност към хората на изкуството в България.