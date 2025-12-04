На 7 декември 2025 г., от 19:00 часа, Зала 1 на Националния дворец на културата в София ще се превърне в сцена на истинска музикална магия с концерта-спектакъл „Гиздава“. Инициативата събира на едно място едни от най-обичаните български изпълнители – Деси Добрева, Лудо Младо Бенд и легендарната хореографка Нешка Робева.
Сред специалните гости на събитието са Любо Киров, Деси Слава, Алекс Раева, както и Детският хор на БНР, Хорът на Софийски момчета и КХГ „Левски“, които обещават да превърнат вечерта в истински празник на българската музика и танца.
Концертът ще включва както класически народни песни като „Катерино моме“, „Йовано, Йованке“ и „Облаче ле, бяло“, така и емблематични съвременни произведения като „Лудо младо“ и „Двама“. Всичко това ще бъде изпълнено с енергията и виртуозността на Лудо Младо Бенд и несравнимия ангелски глас на Деси Добрева.
Турнето „Гиздава“ носи и социална кауза – всички приходи ще бъдат дарени за подкрепа на талантливи деца от цялата страна. Сред тях са детски състави и ансамбли, деца в неравностойно положение, представители на малцинствата и други. След приключването на турнето ще бъдат публикувани подробни отчети за събраните средства и тяхното разпределение.
„Гиздава“ обещава уникално съчетание между традиционен български фолклор и съвременна сценична визия, създадена от Деси Добрева и Нешка Робева. Концертът е не само музикално преживяване, но и възможност да се подкрепят талантливи деца и да се сподели магията на българската култура с цялата публика.
Билети за събитието вече са в продажба. Не пропускайте възможността да станете част от това вълнуващо музикално и социално събитие на 7 декември в Зала 1, НДК, София.