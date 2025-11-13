От 22 ноември до 31 декември 2025 г. морската столица отново ще бъде огласена от музиката на едно от най-очакваните културни събития на зимния сезон – 26-ото издание на Коледния музикален фестивал на Държавна опера Варна. Традицията, утвърдила се вече повече от четвърт век, продължава да поднася на публиката вълшебството на операта, балета и мюзикъла в празничния сезон, съобщиха от Театрално-музикален продуцентски център – Варна.
Начало с „Фауст“ и италиански пианисти
Фестивалът ще бъде открит на 22 ноември с една от най-новите продукции на Варненската опера – драматичната опера „Фауст“ от Шарл Гуно. Сценичната интерпретация е дело на режисьора Вера Немирова, а диригент на спектакъла ще бъде Светослав Борисов.
Ден по-късно, на 23 ноември, италианското Дуо Росини – пианистите Лучио Грималди и Деметрио Трота – ще изнесе безплатен камерен концерт. Събитието е част от сътрудничеството между Държавна опера Варна и Консерватория „Джузепе Мартучи“ в Салерно.
Опера, балет и мюзикъл – пъстра палитра от жанрове
На 24 ноември публиката ще може да се наслади на съвременния мюзикъл „Дух“, вдъхновен от едноименния филмов хит. Два дни по-късно, на 26 ноември, сцената ще бъде отдадена на класиката с операта „Риголето“ от Джузепе Верди, с Пламен Димитров в главната роля.
Декември ще започне с приказно настроение – на 2 и 6 декември малките зрители ще аплодират балета „Снежанка и седемте джуджета“, а на 3 декември ще бъде представен мюзикълът „Мечо Пух“. На 5 декември сцената ще се разпали от страстта на „Кармен“ от Жорж Бизе, а на 8 и 11 декември публиката ще се потопи в ориенталската магия на „Аладин“.
Празнични класики и гала вечер с виенски блясък
На 13 декември ще бъдат представени две едноактни опери – „Сестра Анджелика“ от Пучини и „Селска чест“ от Маскани, под диригентството на маестро Якопо Сипари ди Пескасероли.
Класическата коледна атмосфера ще оживее на 15 декември с балета „Лешникотрошачката“ по музика на Чайковски. Празничният дух ще продължи с комичната опера „Севилският бръснар“ (17 декември) и балета „Пепеляшка“ (19 декември).
Сред акцентите е и обичаната опера „Бохеми“ от Джакомо Пучини, която ще бъде представена на 20 декември. Няколко дни по-късно, на 23 декември, традиционната Празнична гала вечер с музика на Щраус ще донесе във Варна виенския коледен дух.
Финал с филмова музика и коледен размах
В дните между Коледа и Нова година, на 27 декември, публиката ще бъде въвлечена в енергията на кросоувър концерта „Тина – Simply the Best“, посветен на легендарната Тина Търнър. След това, на 29 декември, музиката от филмите на „Дисни“ ще обедини малки и големи в едно истинско празнично приключение. И двете събития ще бъдат под диригентството на маестро Роберто Молинели, който пристига с блестящи италиански солисти.
Фестивалът ще завърши подобаващо – с две представления на „Лешникотрошачката“ в последните дни на 2025 година, за да изпрати старата и посрещне новата с магията на музиката и танца.