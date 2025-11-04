София, 4 ноември — С поредица от изтънчени джаз акорди и симфонична мощ зала „България“ ще се превърне тази вечер в сцена на изключително музикално събитие. Хилда Казасян и Плевенската филхармония поставят началото на своя есенен сезон с проекта „Да обичаш Гершуин“ — концерт, посветен на един от най-великите американски композитори на XX век, Джордж Гершуин.
В програмата ще прозвучат емблематични творби на Гершуин, пресъздадени в специален аранжимент за оркестър и джаз бенд на Христо Йоцов. Публиката ще има възможност да се наслади на едно необикновено музикално преживяване, в което класическата елегантност и джазовата свобода се преплитат в единен художествен разказ.
Солисти на вечерта са звездите Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров, а на сцената ще застанат и едни от най-изтъкнатите български джаз музиканти – Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и Михаил Йосифов. Оркестърът ще бъде под диригентската палка на Борислав Йоцов, чиято прецизност и артистичен усет гарантират изключителна интерпретация на гершуиновата класика.
Концертът бележи не само откриването на новия сезон за Плевенската филхармония, но и поредната стъпка в популяризирането на световната джаз култура у нас.
След софийската премиера, проектът ще продължи своя път към Русе, където на 14 ноември ще бъде представено и специалното издание на списанието, посветено на музикалния проект. В същия ден крайдунавският град ще посрещне и 48-ото издание на най-стария действащ джаз фестивал в България — традиционно събитие, което събира на едно място поколения джаз изпълнители и любители на свободния музикален дух.
Така, между елегантността на симфоничния звук и импровизационната стихия на джаза, вечерта в зала „България“ обещава да се превърне в истински празник за сетивата — едно вдъхновяващо напомняне, че да обичаш Гершуин означава да обичаш музиката във всичките ѝ измерения.