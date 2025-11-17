Юбилейна изложба в Казанлък отбелязва 80 години от рождението на художника
В края на октомври Литературно-художественият музей „Чудомир“ в Казанлък отвори врати за юбилейната изложба „Рачо Рачев – живот в карикатури“, посветена на 80 години от рождението на един от най-емблематичните български карикатуристи. Експозицията ще продължи до 20 ноември 2025 г., като входът за посетители е свободен.
Рачо Стоянов Рачев (1945–2013) е сред най-големите имена в българската визуална култура от втората половина на XX век. Роден в с. Шумели, израснал в Казанлък, той завършва „Приложна графика“ при проф. Александър Поплилов в Националната художествена академия.
През 1985 г. става член на Съюза на българските художници. Дълги години е емблематичен художник и редактор във в. „Труд“, като паралелно публикува в „Стършел“, „24 часа“, „Монитор“, „Преса“, „Новинар“ и редица други издания. Работи и в Киноцентъра в Бояна, сътрудничи на списанията „Апропо“ и „Карикатура“, а негови илюстрации красят множество книги.
Карикатурите му са познати с икономичната линия и способността да превърне сложни обществени явления в остроумно изображение. „Карикатурата е виц, логичен абсурд. Тя е като змийското ухапване – от пръв поглед усещаш убождането, но после отровата може да действа бавно“ – казва самият Рачев. Тази философия определя стила му – бързи щрихи, ясни идеи, плътни цветове и минимален фон, който оставя място за въображението на зрителя.
Политическите му карикатури изобличават абсурдите на бюрокрацията и световната политика. Неговият „малък човек“ влиза в НАТО не през главната врата, а през дупката на буквата „О“, възкликвайки „Влязохме!“.
Въпреки острия си тон, Рачев никога не унижава „малкия човек“. Напротив – защитата на народа и разобличаването на властта са постоянен мотив в творчеството му.
Фигура с международно признание, Рачев оставя следа далеч извън България. Негови произведения са представяни в Монреал, Токио, Берлин, Белград, Сараево, Истанбул и десетки други градове. През 1984 г. печели втора награда на Световното биенале на карикатурата в Кноке Хайст, Белгия, а впоследствие е поканен да се присъедини към журито. Испанското издание „Contrastes“ го нарежда сред най-добрите илюстратори в специален брой, посветен на 60-годишнината на ЮНЕСКО, поставяйки го редом до автори от най-престижните световни медии.
Юбилейната изложба в Казанлък е почит към паметта на Рачо Рачев и възможност да си припомним за една от най- ярките фигура в българската култура – сатирик, хроникьор и хуманист, чиито образи и днес носят смисъл, смях и размисъл.. Визуалните материали около промотирането на изложбата са създадени благодарение на Good Point Gallery и отразяват изцяло силата на изкуството да говори с усмивка.