На 21 ноември световноизвестният италиански певец Ерос Рамацоти отбеляза премиерата на своя нов албум „Una Storia Importante“ – проект, който обединява четири десетилетия музика, емоции и незабравими истории. Албумът излиза глобално във всички физически и дигитални формати, включително специални издания на двоен винил, CD и делукс версии, налични и в musicmall.bg.
Българската публика ще има възможността да чуе албума на живо на 24 април 2026 г. в Арена 8888 София, където ще се състои грандиозен концерт, организиран от Fest Team.
Ерос Рамацоти е емблематична фигура на италианската поп музика с повече от 80 милиона продадени албума, над 9.3 милиарда стрийма и близо 2 милиарда гледания в YouTube. Независимо от огромния си успех, неговата най-голяма сила остава връзката с публиката – „важната история“, която той споделя с феновете си вече четири десетилетия.
Новият албум включва някои от най-обичаните песни на Рамацоти – както на италиански, така и на испански език, представени с напълно нови аранжименти, както и няколко чисто нови парчета. Сред тях е и хитовият „Il mio giorno preferito“, който донесе на артиста рекорд – първият артист за 2025 г., дебютирал директно на №1 в класацията EarOne Airplay.
Проектът, събрал 15 парчета, е реализиран съвместно с известния продуцент CanovA и включва впечатляващи международни имена, сред които Алиша Кийс, която се присъединява в новата версия на „L’aurora“, създавайки нежно и силно вокално партньорство с Рамацоти. В албума участват още Carín León, Lali, Kany García, Ultimo, Giorgia и Андреа Бочели, които придават съвременен прочит на едни от най-разпознаваемите мелодии на певеца.
Световното турне „Una Storia Importante World Tour“, вдъхновено от новия албум, започва на 14 февруари 2026 г. в Accor Arena, Париж, и ще премине през 30 държави в Европа, Северна Америка, Канада и Латинска Америка. След само пет месеца турнето ще достигне до София, където на 24 април публиката ще се наслади на незабравими изпълнения на песни като „Festa“, „Domani“, „Solo insieme a te“, „Stupide parole romantiche“ и „5 secondi“.
С „Una Storia Importante“ Ерос Рамацоти не само отбелязва своята музикална кариера, но и продължава да създава мост между поколенията, оставяйки трайна следа в сърцата на своите фенове по целия свят.