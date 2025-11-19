Легендарната британска рок група Deep Purple избра България за старт на най-новата си музикална глава – премиерата на предстоящия си студиен албум. На 29 септември 2026 г. емблематичните музиканти се завръщат у нас, за да превърнат Арена 8888 в сцена на мощен рок спектакъл, обещаващ да бъде едно от най-значимите музикални събития у нас през годината.
Подгряващи на вечерта ще бъдат талантливите музиканти от Jayler, които ще поставят началото на незабравимата рок атмосфера.
Билетите за концерта излизат в продажба на 21 ноември (петък) от 12:00 ч., като се очаква интересът да бъде огромен.
Нов албум, нова ера за Deep Purple
След успеха на последния си албум “=1”, издаден през 2024 г., групата продължава уверено да гради своята музикална история. Проектът бе първият с участието на китариста Саймън МакБрайд, чието присъствие вдъхна свежа енергия и съвременно звучене, без да нарушава класическия дух на Deep Purple. „=1“ оглави редица световни класации и бе високо оценен както от критици, така и от фенове.
Сега бандата е в процес на финализиране на своя нов студиен албум, чието световно турне ще започне именно от София – знак за специалното отношение на Deep Purple към българската публика.
Празник на класическия и модерния рок
Концертът в Арена 8888 обещава да бъде не просто шоу, а празник на над пет десетилетия рок величие. Deep Purple нееднократно доказват, че въпреки внушителната си история, остават дръзки, съвременни и непрекъснато търсещи нови музикални хоризонти. С милиони продадени албуми, разпродадени световни турнета и място в Rock & Roll Hall of Fame, те продължават да покоряват нови поколения фенове.
Хард рок титаните не показват никакви признаци на забавяне – напротив, те продължават да разширяват границите на жанра и да доказват защо името им е синоним на музикална легенда.