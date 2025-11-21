На 13 декември 2025 г. от 19:00 ч. „Арена София“ ще се превърне в сцена на едно от най-значимите културни и обществени събития на годината – концерт-спектакъла „Това е Рождество“. Инициативата е на едноименната фондация и има благотворителен характер, като събира на една сцена едни от най-ярките имена в българската музика в подкрепа на пострадалите във войната по пътищата.
Режисьор и сценарист на спектакъла е Христо Димитров – основател на ансамбъл „Българе“ и творец, добре познат със стремежа си към мащабни, въздействащи продукции.
„Когато се роди идеята за ‘Това е Рождество’, веднага разбрах, че искам да бъда част от нея. Това е тема, която засяга цяла България. Вярвам, че изкуството може да поставя важни въпроси и да води до промяна. Подготвяме спектакъл с мащаб и емоция, каквито у нас не са правени“, споделя Димитров.
Изкуство с кауза
„Това е Рождество“ обещава да надскочи рамките на традиционния концерт, превръщайки сцената в живо пространство за драматургия, символика и силно въздействие. Освен изпълнения на най-популярни български артисти, зрителите ще видят специално подготвени музикални аранжименти, хореографии на ансамбъл „Българе“, визуални послания и разкази, изграждащи последователен художествен сюжет.
Темата за войната по пътищата заема централно място в продукцията. Чрез музика, танц и драматургия спектакълът поставя акцент върху човешките истории, болката от загубите, надеждата за промяна и силата на солидарността. По думите на Христо Димитров именно тази емоционална линия превръща изкуството в инструмент за обществено осъзнаване.
Звездна плеяда на една сцена
На сцената в „Арена София“ ще се изявят Любо Киров, Мария Илиева, Анелия, ансамбъл „Българе“, BELLA C, Бояна Карпатова, Крис и Велин, Албена Вескова, народната певица Петя Панева, Тенорите на България, Веса Тонова, Дея Цонева и Мина Ялъмова. Имената са подбрани така, че да обединят различни стилове и поколения, а общото им участие да създаде силно, кинематографично преживяване.
Смисъл отвъд сцената
„Това е кауза, която не можем да подминем. Всяка човешка история, прекършена на пътя, е загуба за цяла България. Вярвам, че чрез обединение и смислени действия можем да постигнем реална промяна“, подчертава Тереза Цончева, председател на фондация „Това е Рождество“.
Спектакълът е замислен не просто като празнично събитие, а като силно социално послание, което чрез изкуството да насочи вниманието към една от най-болезнените теми за българското общество.