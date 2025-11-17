На 21 ноември 2025 г. столицата ще бъде разтърсена от смях, когато Зала 1 на Националния дворец на културата посрещне премиерата на комедийния шоу-спектакъл „Пълнолудие“. Продукцията обещава 100 минути чисто забавление – без прекъсване, без рецепта и категорично без странични ефекти, освен добро настроение.
На сцената ще се съберат едни от най-обичаните и харизматични български актьори: Кръстю Лафазанов, Ненчо Илчев, Любо Нейков, Петър Петков – Шайбата, Павел Иванов, както и талантливите Милица Гладнишка и Христо Гърбов. Към звездния състав ще се присъединят и актьорите от трупата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен, за да придадат още по-ярко сценично присъствие и динамика на спектакъла.
„Пълнолудие“ открива комичния заряд в темите, които ежедневно ни заобикалят – политически избори, новинарски абсурди, екологични тревоги и битови премеждия. Представлението е замислено като своеобразна „смехотерапия“, която да разсее напрежението на съвремието и да припомни на публиката силата на добрия хумор.
Създаден под художественото ръководство и режисурата на екипа на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, спектакълът впечатлява с бърз темп, разнообразни сценични скечове и умело вплетени импровизации. Комбинацията от опит, талант и живо взаимодействие с публиката превръща „Пълнолудие“ в обещаващо театрално събитие, което не се забравя лесно.
Организаторите приканват зрителите да не пропускат премиерата – едно от най-необичайните, шумни и очаквани комедийни преживявания в София тази есен. Смехът е гарантиран, а местата – както винаги – ограничени.