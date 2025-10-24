На 26 октомври 2025 г. сцената на зала 1 на НДК – София ще се превърне в арена на емоции, носталгия и неподправена музикална сила. Под мотото „Китарите още звънят“ ще прозвучи юбилейният концерт на Илия Ангелов – един от най-разпознаваемите и обичани гласове в българската поп и рок музика.
С повече от четири десетилетия творческа дейност, Илия Ангелов остава верен на своя характерен стил и неподражаем тембър, които го превръщат в емблема на няколко поколения почитатели. Концертът обещава да бъде не просто ретроспекция на една впечатляваща кариера, а истински празник на живата музика – от първите му хитове до нови, вълнуващи интерпретации.
На сцената до него ще застанат специални гости и приятели, оставили своя отпечатък в историята на българската естрада – легендарната група „Диана експрес“, Милица Божинова, Таня Бойчева и Ненчо Илчев, който ще добави щипка театрално очарование и хумор към вечерта.
„Китарите още звънят“ е повече от концерт – това е музикално пътешествие през времето, което ще припомни силата на българската рок и поп традиция. Очаква се залата да бъде изпълнена с фенове, израснали с песните на Илия Ангелов, както и с нови почитатели, готови да открият магията на един глас, който не остарява.
Една вечер, едно име, един глас – Илия Ангелов.
На 26 октомври в зала 1 на НДК – не пропускайте да чуете как „Китарите още звънят“!