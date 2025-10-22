От 24 до 26 октомври 2025 г. живописното родопско село Смилян ще се превърне в кулинарната и културна столица на региона. За двадесет и трета поредна година тук ще се проведе обичаният от местни и гости Празник на Смилянския фасул – символ на родопското гостоприемство и трудолюбие.
Програмата тази година обещава изобилие от вкусни преживявания, традиции, съревнование и добро настроение.
Празничните прояви започват в петък, 24 октомври, от 14.00 ч., когато ще бъде открито шестото издание на изложението-базар „Вкусна храна за нас и нашите деца“. Малко по-късно – от 16.00 ч., най-малките участници ще могат да се включат в „Игрите на фасула“ – забавни спортно-образователни занимания, които съчетават движение, знание и усмивки.
Събота – сърцето на празника
25 октомври, събота, традиционно е най-оживеният ден от празника. Тогава официално ще бъдат открити щандовете на производителите, участващи в изложението „Чиста храна за нас и нашите деца“. През целия ден жителите и гостите на Смилян ще се насладят на богата музикално-развлекателна програма с участието на местни и гостуващи състави и изпълнители.
Докато площадът ще звучи в ритъма на родопските песни, журитата на трите традиционни конкурса ще оценяват майсторството и въображението на участниците в категориите:
„Най-оригинално пано от Смилянски фасул“
„Най-вкусно ястие със Смилянски фасул“
„Най-атрактивен щанд на местен производител“
Между 11.00 и 16.00 ч. всеки гост ще има възможност да опита ароматна фасул-чорба и курбан, приготвени от дарени продукти и с безвъзмездния труд на смилянци – истински жест на общност и съпричастност.
В часовете между 13.00 и 15.00 ч. посетителите ще могат да се включат в различни тематични работилници, посветени на местните традиции и храни.
Празничният ден ще завърши с обявяването на победителите в конкурсите в 15.00 ч., а веселото настроение ще продължи до 17.30 ч. с участието на Трио „Родопчни“ и приятели, които ще превърнат площада в истински празник на песента и доброто настроение.
Неделя – спортен финал с родопски дух
Заключителният ден, 26 октомври (неделя), ще предложи не по-малко емоции. Освен продължението на изложението „Чиста храна за нас и нашите деца“, в 10.00 ч. ще бъде даден старт на състезанието по планинско бягане „Смилянски фасул“. Участниците ще премерят сили по 6.5-километрово трасе сред красивите околности на Смилян – изпитание, което съчетава спортен дух и любов към природата.