Две от най-емблематичните и обичани български групи – Остава и Мастило, ще се съберат за първи път на една сцена в специален съвместен концерт, озаглавен “Only Best Hits Live Band Concert”. Музикалното събитие ще се състои на 14 ноември (петък) от 19:30 ч. в голямата зала на Централния военен клуб в София.
Тази среща между две поколения българска алтернативна и поп-рок музика обещава да се превърне в незабравимо преживяване за феновете. Идеята зад концерта е проста, но заредена с много емоция – и двете банди ще представят само най-популярните и обичани песни от своя репертоар, изпълнени изцяло на живо и в пълен състав.
Публиката ще има възможност да стане свидетел и на няколко специални музикални изненади. Вики Терзийска от Мастило ще изпълни някои от емблематичните парчета на Остава, докато Свилен Ноев ще се включи с версии на популярни песни на Мастило. Това артистично “разменяне” на роли ще позволи на двамата изпълнители да се докоснат до музикалния свят на другия, създавайки ново и неповторимо звучене.
Организаторите обещават, че вечерта няма да бъде просто концерт, а емоционално и сетивно преживяване, в което красивата атмосфера на класическата зала, внимателно подбраният звук и специалното осветление ще се слеят, за да създадат усещане за мекота, магия и близост.
Събитието е посветено на почитателите на качествената българска музика, които ще могат да преживеят най-доброто от двете групи – Остава и Мастило – в един общ, жив диалог на сцена, където спомените и новите емоции ще се срещнат в ритъма на добре познати мелодии.