Символично и заредено с емоция начало беляза 1 октомври – Денят на музиката, когато певицата Нина Николина даде старт на своето ново национално турне. Първата спирка бе Пловдив – град, към който изпълнителката признава, че изпитва особена привързаност. „Не е случайно, че започваме именно оттук – обичаме Пловдив, а и двама от музикантите в бандата, Мартин Денев и Мартин Ташев, са пловдивчани. Винаги се чувстваме у дома в този град“, сподели тя.
Следващите дати ще отведат проекта към Бургас, а след това и в София. Николина определя този етап като „връщане към поп музиката“ – стил, от който е тръгнала още преди две десетилетия, но който през годините е отстъпил място на богатите ѝ експерименти с българския фолклор. „Новият албум Global Pop е именно такова връщане – към началото, но и с нов прочит“, поясни певицата.
Началото, за което тя говори, е песента „Ти“ – създадена съвместно с текстописеца Гергана Турийска и композитора Магомед Алипев – Мага, които стоят и зад новия проект. Песента „Ти“ продължава да звучи в българския ефир и днес, доказвайки, по думите на Николина, че „е надживяла времето“. Именно затова артистите решават да изградят нейно своеобразно продължение.
Албумът Global Pop ще включва пет нови композиции, сред които вече познатата „Огледало“ – песен, която изпълнителката описва като „изповед за любовта към родината с текст, който хваща за гърлото“. Официалната премиера на целия албум е предвидена за края на октомври в дигиталните платформи. Физическо издание засега не е планирано, но идеята за винилова плоча остава отворена.
Следващият сингъл – „Страх от високо“ – ще излезе на 1 ноември, в Деня на народните будители. „Нарочно избрахме тази дата, защото символиката е силна. Клипът е готов, песента е мощна – искам да кажа на всички, които харесаха „Огледало“ – не знаете какво следва“, заяви с усмивка Нина Николина.
Проектът Global Pop е поредното творческо обединение на Николина с Мага и Гергана Турийска – трио, което вече е оставило трайна следа в българската поп сцена със свои емблематични хитове.
