След впечатляващия успех на авторския спектакъл „Моят глас“, легендата на българската джаз и поп сцена Камелия Тодорова отново ще застане пред публиката – този път с нов музикален проект, озаглавен „Моите песни“. Премиерата ще се състои на сцената на РЦСИ „Топлоцентрала“, където публиката ще има възможност да преживее едно вълнуващо и искрено музикално пътешествие.
Ако „Моят глас“ бе личен разказ, в който думите и музиката се преплитаха в изповед на артистичния дух, то „Моите песни“ е чисто музикално изживяване – откровено, живо и неподправено. Новият проект поставя фокус върху обичаните от поколения български хитове от репертоара на Камелия Тодорова, сред които звучат вечни класики като „Самота“, „Докосване“, „Ден и нощ“ и „Красив спомен“.
Песните оживяват в нов прочит благодарение на модерна мултимедийна сценична среда и участието на младите изпълнители Катя Кръстева, Христина Нейкова и Зорница Славова. Съвместната им енергия и артистизъм придават ново измерение на творчеството на Камелия Тодорова – мост между миналото и настоящето на българската музика.
За свежото и съвременно звучене отново отговаря талантливият композитор и аранжор Юлиан Янев. Под неговото музикално ръководство класическите песни на Тодорова получават нов живот, а програмата се обогатява и с произведения на световни музикални икони като Били Холидей, Ела Фицджералд, Луис Армстронг, Дюк Елингтън и Queen.
В духа на своята вярност към музиката и към самата себе си, Камелия Тодорова е подготвила и специална изненада – два нови кавъра на емблематични песни на Натали Коул и Арета Франклин. С тях певицата отново ще докаже, че неподражаемият ѝ стил и емоционалната дълбочина са неподвластни на времето.
Билетите за концерта вече са в продажба чрез билетния център на интернет страницата на РЦСИ „Топлоцентрала“. Предвидени са и специални отстъпки за ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение – жест на уважение към всички, които обичат и подкрепят истинската музика.
„Моите песни“ не е просто концерт. Това е музикално преживяване, което обединява поколения, прескача граници и напомня, че когато изкуството е истинско – то няма възраст.
