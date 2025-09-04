Легендарният дует „Ритон“ отново е на сцена с ново концертно турне, носещо заглавието „Случва се нещо“ – същото като последния им албум, включващ десет чисто нови авторски песни. Катя и Здравко обещават едно незабравимо музикално изживяване, в което се преплитат нови мелодии и златни хитове, белязали няколко поколения.
По традиция до дуета ще застанат музикантите от бенда „Ангелите на Ритон“, с които работят вече повече от десетилетие:
Юлиан Янев – клавишни и вокал
Щерион Пилидов – китари и вокал
Алекс Нушев – бас китара
Георги Марков – ударни
вокалистките: Христина Нейкова, Катя Кръстева и Ралица Губерска
С тази силна формация концертите придобиват още по-мощно и живо звучене, допълнено от хармонични вокали и ярки инструментални изпълнения.
Публиката ще има възможност да чуе не само песните от албума „Случва се нещо“, но и най-обичаните хитове от богатия репертоар на „Ритон“. Новите аранжименти, съвършеният звук и светлина, както и характерните стилни костюми ще превърнат концертите в истински празник за сетивата.
Дати от турнето
11 септември – Велико Търново
25 септември – Габрово
1 октомври – Пазарджик
Феновете на Катя и Здравко могат да очакват вечери, изпълнени с любов, романтика и онова характерно чувство, което носи само музиката на „Ритон“.
