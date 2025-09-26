С емоционален пост в Instagram Robi обяви датите на първото си клубно турне „Заедно завинаги“, вдъхновено от концепцията на напълно разпродадения му концерт в Pirotska 5 Event Center на 22 октомври. Новата програма, подготвена специално за софийската публика, ще бъде представена и пред феновете в Бургас (7 ноември, HashtagSTUDIO), Пловдив (8 ноември, Plovdiv Event Center), Враца (14 ноември, Q Bar) и Стара Загора (29 ноември, II Mondo Bar).
В специалната вечер в София на сцената до Robi ще застане съпругата му — барабанистката Пламена Николова, с която сключи брак това лято, и музикантите Жеко Жеков (китара), Мартин Стоянов (бас китара) и Михаил Дончев (пиано). Общата им енергия и артистичен заряд обещават пълнокръвно концертно преживяване.
„Литнах от вълнение, че ще случим първото ми клубно турне – “Заедно завинаги”. София се разпродаде 1 месец преди датата, затова решихме да направим същото и в други градове,“ сподели Robi в своя Instagram профил.
Robi (Роберто Николов) е сред новите имена на българската сцена, които бързо се наложиха със собствен стил и авторска музика. Дуетът му с Tino – „Налей“ – се превърна в един от хитовете на лятото, а сега оглавява класациите и с „Мале“ – съвместната му песен с Mona.
