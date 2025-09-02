На 13 септември 2025 г. площад „Свобода“ в Русе отново ще се превърне в най-сладкото място в България. След три изключително успешни издания, градът е готов да посрещне своите гости за четвъртото издание на Празника на тортата „Гараш“ – емблематичния десерт, създаден именно тук и превърнал се в символ на русенската сладкарска традиция.
Ароматът на шоколад и орехи ще изпълни централния площад, а жителите и гостите на града ще имат възможност да се потопят в истинска празнична атмосфера:
Кулинарен конкурс за най-добра торта „Гараш“;
Детски работилници и игри, които ще забавляват най-малките;
Музика и артистични изпълнения от местни и гостуващи таланти;
Арт и занаятчийски базар, предлагащ уникални произведения на ръчното творчество;
Кулинарни демонстрации от водещи сладкари;
Изненади за цялото семейство и много добро настроение.
Празникът на тортата „Гараш“ не е просто дегустация на сладкарски шедьоври. Той представя десерта като културен и гастрономически символ на Русе, който обединява традиции, идентичност и туристическа привлекателност.
Създадена в края на XIX век от унгарския сладкар Кáръл Гáраш, тортата бързо се превръща в гордост за града. Днес тя е неразделна част от местното културно наследство и носи славата на Русе далеч извън пределите му.
Събитието се организира от Община Русе и ОП „Русе арт“, като активно се популяризира чрез регионални и национални медии, туристически центрове и партньорски туроператори. Целта е Русе да затвърди името си не само като културен и исторически център, но и като столица на сладкарското изкуство.
Запишете датата: 13 септември 2025 г.
Площад „Свобода“, Русе
Елате и опитайте истинския вкус на Русе – там, където историята среща сладкарството, а празникът се превръща в сладко изживяване за всички сетива!
