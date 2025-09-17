Любо Киров, един от най-обичаните български изпълнители, ще представи музиката си по начин, който публиката не е чувала досега. На 16 и 17 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата певецът ще излезе на сцената в компанията на класически камерен оркестър, включващ едни от най-добрите музиканти в страната. Това ще бъде кулминацията на турнето „25 години на сцената“, с което Киров отбелязва четвърт век на активна музикална кариера.
„Никога не съм си представял, че музиката ми може да звучи толкова различно и толкова красиво. Симфоничният оркестър добавя ново измерение на всяка песен и съм щастлив, че ще споделя тази магия с публиката“, сподели певецът месец преди концертите. Първата дата бе разпродадена месеци по-рано, а за втората остават последни билети, което допълнително подчертава огромния интерес към събитията.
Класическият камерен оркестър ще бъде воден от Орлин Цветанов (цигулка) и ще включва Петя Димитрова (цигулка), Виктор Тренев (цигулка), Виктор Трайков (виолончело), Виктор Мицев (виола), Тодор Николаев (цигулка), Йордан Димитров (цигулка) и Ивайло Данаилов (цигулка). С таланта и професионализма си тези изключителни изпълнители ще придадат на концертите ново, по-богато и въздействащо звучене, което обещава да впечатли и най-взискателната публика.
На сцената заедно с Любо Киров ще бъдат и музикантите, изградили характерното му звучене през последните години: Ангел Дюлгеров (китара), Радо Казасов (барабани), Пламен Денчев (клавишни), Евден Димитров (бас), както и вокалистите Мария Матеев, Тома Здравков и Росен Кукошаров. Към тях ще се присъединят и специални гости – знакови имена в българската музика, които през годините са били част от музикалния път на Любо Киров.
През 2025 година изпълнителят отбелязва 25 години на сцената с изключително успешно турне, което вече премина през препълнените летни театри на Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас и отново Варна. Освен това, Киров събра музикалната си история в албум, включващ 45 негови „номер едно“ хита за последните 25 години – своеобразен ретроспективен триумф на един от най-емблематичните български артисти на съвременната сцена.
Концертите в НДК се очакват като истински празник за всички почитатели на качествената музика и обещават да оставят трайна следа в сърцата на публиката.
