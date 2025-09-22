Карнобат за пореден път ще бъде домакин на един от най-значимите културни форуми у нас – Балканския фестивал на изкуствата, който тази година ще отбележи своето десето издание. Събитието ще се проведе в периода 26–28 септември 2025 г., като началото ще бъде поставено с тържествено откриване на 26 септември от 18:30 часа на площад „Трети март“.
Под надслов „Потопете се в магията на музиката и танца“, фестивалът обещава да превърне Карнобат в оживена сцена на багри, ритми и емоции. През трите дни жители и гости на града ще могат да се насладят на богата програма, в която традиции и съвременни артистични търсения ще се срещнат в пъстър културен диалог.
Сред акцентите на изданието са два престижни национални конкурса. Това са ХVІІІ Национален конкурс „С песните на Стайка Гьокова“, посветен на съхранението и популяризирането на богатото българско вокално наследство, както и конкурсът „Общи корени“, който събира участници от различни краища на страната и Балканите, за да покаже близостта и многообразието на културите в региона.
Организаторите от Община Карнобат поставят акцент върху идеята фестивалът да бъде не просто празник на изкуствата, а и платформа за обмен между поколения и общности. Така Карнобат се утвърждава като център на културното взаимодействие на Балканите, където традициите оживяват в нови форми и вдъхновяват бъдещето.
Фестивалът кани всички – жители, гости и любители на музиката и танца – да се присъединят към това своеобразно пътешествие из културното богатство на региона.
Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.