Античният театър в Пловдив отново стана сцена на магията на българската музика и традиции. Снощи певицата Деси Добрева представи своя спектакъл „Гиздава“ – концерт, който съчета фолклор, танц, акробатика и неподправена емоция.
„С нетърпение очаквам да споделя магията на Гиздава тази вечер в Античния театър в Пловдив – град на култура, дух и история. Нека заедно превърнем концерта в празник на музиката, танца и надеждата за талантливите български деца“, сподели Добрева преди събитието.
И думите ѝ се сбъднаха – още с първите изпълнения на „Имала майка едно ми чедо“ и „Кой уши байрака“ публиката я посрещна с бурни овации. В продължение на близо два часа прозвучаха едни от най-емблематичните български песни – „Йовано, Йованке“, „Облаче ле, бяло“, „Катерино моме“, „Вървят ли двама“, „Лудо младо“ и много други. Кулминация на вечерта бе финалното изпълнение на „Българийо“, в което певицата излезе на сцената заедно с триото Tenori d’Amore.
Спектакълът беше истинска симфония от изкуства – на сцената се включиха „Лудо младо бенд“, формация „Гераци“, спортен клуб по художествена гимнастика „Тракия“, детска танцова школа към ансамбъл „Тракия“, ансамблите „Иглика“ и „Дилянка“, вокални групи, солисти и млади таланти от Пловдив и региона. Специални гости бяха Ненчо Балабанов, който изпя в дует с Добрева „Облаче ле бяло“, както и Tenori d’Amore.
Публиката не позволи концертът да приключи без бис – „Катерино моме“ бе изпята още веднъж, а залата избухна в дълги аплодисменти на крака.
„Гиздава“ обаче е не просто концерт, а мисия – всички приходи от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти в областта на изкуствата и спорта, включително деца в неравностойно положение. Така спектакълът се превърна не само в празник за сетивата, но и в надежда за бъдещето.
След Пловдив националното турне на Деси Добрева ще продължи в Русе на 8 ноември, а големият финал ще бъде на 7 декември в зала 1 на НДК в София.
