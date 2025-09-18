Пловдив се подготвя за едно от най-колоритните и вдъхновяващи събития за годината – фестивалът „Изкуство без граници и възраст“, който ще се проведе на 28 септември, неделя, от 16:00 часа в парк „Лаута“. Събитието е кулминацията на третото издание на проекта „60+“ и ще събере на една сцена музика, танци, конкурси и много усмивки.
Специални гости на фестивала тази година са обичаният дует „Шик“ – Красимир и Виолета Гюлмезови, които ще зарадват пловдивчани и гостите на града със златни хитове и любими песни, част от музикалната съкровищница на България.
Програмата предвижда разнообразни развлечения за всички поколения – освен концертни изпълнения, посетителите ще могат да се включат в конкурси, състезания и да очакват приятни изненади. Организаторите са предвидили и удобни места за сядане, за да могат всички да наблюдават празничната програма в комфортна обстановка.
На сцената заедно с дует „Шик“ ще се качат и участниците от клубовете, включени в проекта „60+“ – пенсионерски клубове, Съюзът на слепите, Съюзът на глухите и Съюзът на инвалидите. Те ще представят специално подготвени изпълнения – песни, танци и сценични интерпретации, доказвайки, че творчеството не познава възрастови граници.
Проектът „60+“, реализиран от Националното сдружение за единство и партньорство, се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година. Фестивалът „Изкуство без граници и възраст“ е повече от събитие – това е истински празник на духа, творческата енергия и срещата между поколенията. За трета поредна година той доказва, че възрастните хора могат да бъдат активни, вдъхновени и пълни с живот, когато имат възможност да изразят таланта си и да се включат в културния живот на града.
С присъствието на дует „Шик“ фестивалът обещава да се превърне в незабравим празник за всички поколения. Организаторите канят жителите и гостите на Пловдив да се присъединят на 28 септември от 16:00 часа в парк „Лаута“, за да споделят радостта от изкуството, музиката, танците и взаимната енергия между поколенията.
Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.