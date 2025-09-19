Троян е домакин на 32-рото издание на Българския фестивал на сливата, което тази година ще се проведе от 19 до 22 септември. Празникът отново ще се организира по две отделни програми – в самия град и в Орешак, като обещава богата културна и развлекателна програма за малки и големи.
Фестивалът бе открит днес с традиционно дефиле в централната градска част, в което участие взеха представители на местната власт, официални гости, любителски танцови и вокални групи, както и представители на културни и спортни институции.
Един от кулминационните моменти е ритуалното запалване на казана за сливова ракия, което ще се състои на 20 септември (събота) в 10:30 часа на пл. „Възраждане“. Организаторите подчертават, че това е символичен и очакван момент, който събира ежегодно десетки посетители.
Програмата на сцената в Троян включва изпълнения на едни от най-популярните български изпълнители и ансамбли – Николина Чакърдъкова, Неврокопския танцов ансамбъл, Петя Панева, троянския фолклорен ансамбъл „Траяна“, Торино и Пашата, 100 Кила, Тони Димитрова и други. По традиция следобедните часове са отделени за открита сцена, на която могат да се изявят самодейни състави от цялата страна. Подобна сцена ще бъде организирана и в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата (НИХЗИ) в Орешак.
Вечерните концерти ще бъдат придружени от впечатляващи визуални програми – дрон шоу, лазерен спектакъл и пиротехнически ефекти. Специални пунктове ще осигуряват информационни материали и фестивални карти за посетителите.
Традиционно част от фестивала е и „Улица на занаятите“ в Троян, където над 200 търговци и майстори демонстрират своите умения и предлагат изделия на публиката. В Орешак празникът ще бъде отбелязан на 20 и 21 септември с концерт на Капански ансамбъл – Разград, изложба на носии и кулинарно шоу с Ути Бъчваров.
Сред съпътстващите събития са творчески ателиета за деца със сдружение „Поанта“ в Троян, образователното събитие „Аромат, вкус и цветове“ в НИХЗИ – Орешак, както и „Дни на отворените бутилки“ във „Винпром – Троян“.
Във връзка с провеждането на фестивала в централната градска част са наложени временни ограничения и забрани за движение, напомня БТА. Подробна информация за програмата, маршрутите и възможностите за паркиране може да бъде намерена на официалните сайтове на Българския фестивал на сливата и Община Троян.
Българският фестивал на сливата продължава да бъде сред най-значимите културни събития в региона, съчетавайки традиции, фолклор, музика и гастрономия и привличайки посетители от цялата страна.
