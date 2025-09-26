На 3 октомври 2025 г. българската публика ще има възможност да се срещне с д-р Линда Ланкастър – световно признат експерт в областта на енергийната медицина и ще представи книгата си „Хармонично лечение“. Събитието ще се състои от 18:30 ч. в книжарница „Сиела“ на ул. „Граф Игнатиев“ 18.
Д-р Ланкастър ще разкаже повече за връзката между физическото и емоционалното здраве и ще сподели практични насоки – от лечебни рецепти и домашни средства до терапевтични ритуали за постигане на хармоничен и балансиран живот.
Посещението на д-р Линда Ланкастър в София е по покана на Елина Нушева – нейна дългогодишна пациентка и ученичка.
Нушева е основател на NU Healing Circle – пространство за холистично здраве и осъзнат живот, и официален представител на д-р Ланкастър в България. В рамките на визитата ще се състои и специализиран обучителен семинар, посветен на холистичния подход към здравето.
„Хармонично лечение“ е практическо ръководство за възстановяване на жизнената енергия и баланса чрез достъпни и естествени методи. В книгата д-р Ланкастър обобщава десетилетия клиничен опит и представя шестседмична програма за пречистване на организма и неутрализиране на „невидимите врагове“ на съвременното здраве – токсини, тежки метали, радиация, паразити и микропатогени.
Създател на клиниките за енергийна медицина Harmonic Healing в САЩ, д-р Ланкастър съчетава методи от класическата хомеопатия, медицинската радиестезия, аюрведа, йога, антропософия, билколечение, традиционна китайска медицина и натуропатия. Нейният холистичен подход е спечелил доверието на редица световни знаменитости, сред които Робърт Редфорд, Робърт Де Ниро, Гуенет Полтроу, Аманда Сейфрид и Миранда Кер.
Срещата в София ще даде възможност на българските читатели не само да се докоснат до нейната книга, но и да чуят лично нейното послание за по-здравословен и осъзнат начин на живот.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.