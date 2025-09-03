Чирпан ще отпразнува своя празник на 6 септември с пъстра и наситена програма, посветена на 140-годишнината от Съединението на България. Денят е особено значим за града, тъй като именно тогава чирпанлии честват и своя официален празник.
Кметът Ивайло Крачолов подчерта, че Чирпан има важна роля в Съединистката акция. Сред ярките личности, свързани с това историческо събитие, е Иван Андонов – родом от село Спасово, който се нарежда сред най-видните идеолози на Съединението. В чест на неговия принос тази година в града ще бъде открит негов паметник.
Празничните събития ще започнат още на 5 септември с концерт на Гвардейския представителен духов оркестър и дефиле на Националната гвардейска част. Кулминацията на вечерта ще бъде тържествената проверка със заря на централния площад – впечатляваща за жителите и гостите на града, които за първи път ще имат възможност да видят представителите на гвардейската част на живо.
Същинският празник ще започне сутринта с тържествена сесия на Общинския съвет. След това ще бъде открит паметникът на Иван Андонов, а пред паметника на Съединението ще бъдат поднесени цветя в знак на признателност към героите на българското обединение.
За най-малките в градския парк е подготвено ново забавление, а любителите на изкуството ще могат да посетят традиционния Есенен салон на чирпанските художници в Художествена галерия „Георги Данчов – Зографина“. В къща-музей „Пейо Яворов“ публиката ще се наслади на клавирния концерт „Българска лирика от първата половина на XX век“. Празничната вечер ще завърши с концерт на обичания български изпълнител Веселин Маринов.
Чирпанските тържества няма да минат и без спортен дух. В програмата е включена футболна среща между ветераните на ФК „Чирпан“ и тези на „Ботев“ (Пловдив). На 7 септември празничното настроение ще продължи с традиционния турнир за подрастващи „Чирпанска кама“, както и с вкусния Празник на лютеницата и чирпанската наденица.
