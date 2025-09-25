На 29 септември от 19:00 ч. Домът на културата „Борис Христов“ ще стане сцена на един незабравим празник на българската култура. Тогава ще бъдат отбелязани 50-годишните юбилеи на четирима изтъкнати дейци на Ансамбъл „Тракия“ – Цонка Димитрова, диригент на хоровата формация; проф. д-р Антон Андонов, балетмайстор; доц. д-р Димо Енев, главен балетмайстор; и Николай Паскалев, диригент на оркестъра.
Събитието носи името „Четири пътеки – една сцена“ и се очертава като повече от обикновен концерт. То е истински празник на таланта, отдадеността и усилията за съхраняване на богатото българско музикално и хореографско наследство. Публиката ще има възможността да се потопи в атмосфера, изпълнена с красота, ритъм и емоция, и да стане част от празничния миг, който събира на една сцена поколения творци и ценители.
Билети за събитието могат да бъдат закупени в сградата на Ансамбъл „Тракия“ и на касата на Дом на културата „Борис Христов“.
Организаторите очакват всички почитатели на българската музика и танцово изкуство да се присъединят към този незабравим юбилей, който подчертава силата на изкуството да обединява и вдъхновява.
