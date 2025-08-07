На 8, 9 и 10 август живописната Копривщица отново ще се превърне в епицентър на българската душевност и културно наследство. Тринадесетото издание на Националния събор на народното творчество обещава да събере хиляди изпълнители, занаятчии, гости и почитатели на фолклора от всички краища на България и отвъд.
Съборът, който датира още от 1965 г., се провежда на всеки пет години в първата пълна седмица на август и е едно от най-значимите събития в календара на българската култура. Организиран от Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, фестивалът е не просто сцена – той е духовен дом за българските корени.
На сцените, разположени сред китната природа на Копривщица, ще оживеят песни, танци, обичаи и ритуали, предавани от уста на уста, от поколение на поколение. Индивидуални изпълнители, фолклорни групи и инструменталисти ще демонстрират не само артистизъм, но и дълбока връзка със земята и миналото си.
Всеки участник е преминал през стриктен предварителен подбор, което гарантира високо ниво на автентичност и майсторство. Най-изявените ще бъдат удостоени със златни, сребърни и бронзови отличия – признание за труда и любовта им към българската традиция.
Традиционните носии, старинни накити и занаяти ще заемат почетно място в събора. Специално внимание е отделено и на детското народно творчество – най-малките ще покажат как съвременността може да бъде в хармония с вековните традиции.
Атмосферата на събора е неповторима – звънът на гайдите, тъпани, усмивките на хора в народни одежди, уханието на гората и ехото на песните, разнасящи се из въздуха, създават усещане за време извън времето.
Националният събор в Копривщица не е просто фолклорен празник – той е живо доказателство за богатството и силата на българската културна идентичност. Там, сред поляните и хълмовете, се срещат бабини песни и детски гласове, традиция и бъдеще, памет и надежда.
Съборът е магнит за българи от цялата страна и диаспората – хора, търсещи своите корени, своята история и усещането за принадлежност. Това е възможност не просто да видим, а да преживеем България такава, каквато е – цветна, звучна и сърдечна.
