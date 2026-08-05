Британското кралско семейство има нов повод за празник. Принцеса Юджини и нейният съпруг Джак Бруксбанк посрещнаха третото си дете – момиченце, което се присъединява към кралската фамилия и носи нова радост за близките си.
В официално съобщение от кралското семейство се казва, че „с огромна радост Нейно Кралско Височество принцеса Юджини и съпругът ѝ г-н Джак Бруксбанк съобщават за раждането на своята дъщеря“.
Малката наследница е проплакала на 3 август 2026 г., понеделник, в 18:20 часа в болница в португалската столица Лисабон. Новороденото тежи близо три килограма, а към момента семейството все още не е разкрило какво име ще носи новата принцеса.
Новината предизвика вълна от поздравления, а от Бъкингамския дворец съобщиха, че кралят и останалите членове на кралската фамилия са развълнувани от щастливото събитие.
„Техни Величества кралят и кралицата, заедно с цялото кралско семейство, са изключително щастливи от прекрасната вест“, се посочва още в официалното изявление.
Принцеса Юджини, която е племенница на крал Чарлз III, и Джак Бруксбанк вече са родители на двама сина – петгодишния Огъст и тригодишния Ърнест. С появата на дъщеря им семейството се увеличава до петима души, а момиченцето ще расте в компанията на двамата си по-големи братя.
Макар че името на новородената все още остава в тайна, интересът към него вече е голям. Почитателите на британската монархия очакват семейството да го обяви официално през следващите дни – традиция, която често е съпътствана с много внимание както във Великобритания, така и по света.
Раждането на новия член на кралското семейство е още един щастлив момент за британската монархия, която продължава да привлича интереса на милиони хора с важните събития от живота на своите представители.