Младата актриса и музикален артист Алена Вергова прави уверена крачка в авторската си музикална кариера с новия си сингъл „Още“ – дълбоко лична и емоционална композиция, която проследява нюансите на любовта и процеса на вътрешно израстване. Песента се отличава със своята искреност и универсално послание, способно да достигне до широк кръг слушатели.
„Втората ми песен се казва „ОЩЕ“. Не само защото думата се повтаря многократно в самото парче, а защото значението ѝ е всеобщо. Отново изхождам от себе си и своите лични преживявания, но всеки може да открие себе си в песента и това, от което има нужда в дадения момент“, споделя Вергова.
Идеята за „Още“ се ражда през лятото на 2025 година на Арапя – място, което се превръща в творческа сцена за младата изпълнителка. Там, пред морския хоризонт, тя създава мелодията почти интуитивно. „Мисля, че прекарах около шест часа пред сините вълни, докато завърша музиката“, разказва тя, подчертавайки органичния процес на създаване.
Песента черпи вдъхновение от реални човешки взаимоотношения и болезнени лични преживявания – източник, който според Вергова ражда най-истинските текстове. „От неприятните случки и истории винаги излизат най-смислените текстове… Искам хората да усетят истината… че всичко всъщност е наред. А относно посланието – не трябва да позволяваме на никого да ни определя собственото ни щастие“, казва тя.
Видеоклипът към „Още“ допълва концептуално песента, като визуализира темите за времето и любовта чрез три различни възрастови образа на героинята. В тях влизат самата Алена Вергова, както и утвърдените актриси Стефка Янорова и Пламена Гетова. В проекта участват още Мартин Методиев и Свежен Младенов. Зад камерата стоят режисьорът Тони Пенчев, операторът Венцислав Тодоров, а монтажът е дело на Митко Балабанов. Музиката и текстът са изцяло авторски, дело на Вергова, а аранжиментът е реализиран съвместно с Десислав Данчев.
Централно място в „Още“ заема философията за автентичност и лична свобода. „По-добре да не ни харесват за това, което сме, отколкото да ни харесват за това, което не сме“, казва изпълнителката – послание, което резонира силно в контекста на съвременната културна среда.
Издаването на сингъла съвпада с важен професионален етап за Алена Вергова. Тя наскоро бе избрана за ролята на Евридика в новата постановка на Театър Българска армия – признание за нейния актьорски талант.
Публиката ще има възможност да чуе „Още“ на живо на 23 април в Строежа, където Вергова ще отбележи своя рожден ден с концерт заедно с група и своите почитатели – събитие, което обещава да бъде не просто музикално преживяване, а личен празник, споделен със зрителите.