Младият Veniamin представя своя дългоочакван дебютен албум „Да бъда твой“ – проект, който съчетава лична изповед, творческа отдаденост и силен емоционален заряд. След период на интензивна работа и артистично израстване, изпълнителят споделя с публиката си музика, родена от дълбоко преживени чувства и вдъхновение.
„Да бъда твой“ не е просто албум, а завършек на важен житейски и творчески етап за Veniamin. Зад всяка песен стоят часове труд, съмнения, надежди и любов към музиката – елементи, които изграждат автентичния му стил и го доближават до слушателите. Самият изпълнител не крие вълнението си от този момент, определяйки го като сбъдната мечта, към която е вървял дълго време.
Първата среща на феновете с физическите копия на албума ще се състои по време на специален концерт на 29 април. Събитието ще даде възможност на почитателите не само да се докоснат до музиката на живо, но и да получат лично послание от артиста – жест, който подчертава близката връзка между него и неговата публика.
Концертът обещава да бъде емоционално преживяване, в което музиката ще оживее отвъд записите. „Цял живот… за тези секунди“ – с тези думи Veniamin описва кулминацията на своя труд и очакването да сподели сцената с хората, които го подкрепят.
С дебютния си албум „Да бъда твой“ Veniamin заявява ясно присъствието си на българската музикална сцена – с искреност, чувствителност и амбиция за дълъг творчески път напред. Концертът на 29 април се очертава като ключов момент – среща между артист и публика, в която музиката ще бъде основният език на споделените емоции.