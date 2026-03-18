Легендарната певица Шер отново привлече вниманието на медиите по време на сватбата на сина си Чаз Боно, появявайки се с впечатляващ диамантен пръстен. Според източници на RadarOnline, двойката се е сгодила в емблематичния хотел Холивуд Рузвелт, а стойността на бижуто се оценява на около 350 хиляди долара.
От края на 2022 г. Шер и музикалният продуцент Александър официално направиха връзката си публична. Въпреки това, феновете на певицата продължават да обсъждат значителната възрастова разлика между двамата – близо 40 години.
Още преди да срещне Александър, Шер споделя в интервюта, че е готова да приеме мъж с малко дете: „Александър има малко дете. Преди доста често се разхождах из вкъщи и си повтарях, че искам мъж с малко дете.“
В личния си живот певицата има зад гърба си два брака – с Сони Боно и Грег Олман. Според приятели на Шер, тя възнамерява да мине „през олтара“ с Александър. „Той е правилният мъж за нея. Напълно възможно е двамата да вдигнат сватба, когато Шер навърши 80 години“, коментират те.
Самата Шер неведнъж е описвала партньора си като „идеален“ и „изключително талантлив“. В интервю за CBS певицата казва: „Остаряваш, но духът ти остава млад. Обичам го.“
Ясно е, че за Шер любовта не познава граници – нито на възраст, нито на социални очаквания. Връзката ѝ с Александър демонстрира смелост и откритост, която малцина публични личности показват толкова открито.