Биографичният игрален филм, посветен на Краля на попа – Michael Jackson, вече предизвиква глобален медиен и зрителски интерес още преди официалната си премиера. Първият трейлър на продукцията „Michael“ бе публикуван наскоро и само за по-малко от 24 часа събра внушителните над 660 милиона гледания в световен мащаб – постижение, което го нарежда сред най-гледаните трейлъри в историята на музикалните биографични филми.
Филмът проследява житейския и творческия път на Michael Jackson – от ранните му години като част от Jackson 5 до превръщането му в световна суперзвезда и културна икона. Особен акцент е поставен върху сложните му взаимоотношения с родителите, които оказват съществено влияние върху изграждането му както като артист, така и като личност.
В ролята на легендарния изпълнител влиза неговият племенник Jaafar Jackson – син на Jermaine Jackson и племенник на самия Michael. Изборът на актьор с пряка семейна връзка придава допълнителна автентичност на проекта. В трейлъра Jaafar впечатлява с изключително точно пресъздаване на емблематичния стил и движения на чичо си, включително и легендарния moonwalk, който се е превърнал в запазена марка на Jackson.
Режисурата е поверена на Antoine Fuqua, познат с хитовия си филм „Тренировъчен ден“, а сред продуцентите се откроява Graham King – името зад „Бохемска рапсодия“, биографичния блокбъстър за Freddie Mercury и групата Queen. Това обещава продукция с високо художествено и техническо качество, насочена към глобална публика.
В официалния синопсис на „Michael“ филмът е описан като „кинематографичен портрет на живота и наследството на един от най-влиятелните артисти, които светът някога е познавал“. Лентата надхвърля рамките на музикалната биография и навлиза в личния свят на Jackson – неговите стремежи, вътрешни борби и ненаситна амбиция да се превърне в най-великия шоумен на своето време. Зрителите ще имат възможност да видят не само сценичните му триумфи, но и интимни моменти от живота му извън светлината на прожекторите.
„Michael“ ще излезе по кината на 24 април 2026 г., а ако съдим по рекордния интерес към трейлъра, филмът има всички предпоставки да се превърне в едно от най-значимите киносъбития на десетилетието. Очакванията са, че продукцията ще възроди магията на Michael Jackson за ново поколение зрители и ще затвърди мястото му като вечна легенда на световната музикална сцена.