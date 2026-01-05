Българската национална телевизия обяви имената на петнадесетте изпълнители, които ще участват в националната селекция за избор на представител и песен на България за международния песенен конкурс „Евровизия 2026“. Престижният музикален форум ще се проведе през май следващата година във Виена, като изданието ще бъде юбилейно – 70-о в историята на конкурса.
Сред избраните артисти са утвърдени имена и представители на съвременната българска музикална сцена: „Керана и космонавтите“, Михаела Маринова, Михаела Филева, „Молец“, Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Според БНТ, всички те са сред най-излъчваните изпълнители в радио- и телевизионния ефир през текущата календарна година и заемат водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на сдружението ПРОФОН.
Изборът на участниците е резултат от целенасочена селекционна политика, която цели постигането на баланс между артисти с утвърдено присъствие в традиционните медии и изпълнители с доказан творчески потенциал и значими резултати в дигиталните музикални платформи като Spotify, Apple Music и YouTube, както и силно социално влияние.
Националната селекция ще се проведе в три етапа през януари и февруари 2026 г. под формата на телевизионна музикална шоу програма, която ще бъде излъчвана на живо по БНТ 1. Първият етап е насрочен за 24 януари, събота, когато всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар.
На 31 януари, във втория етап от селекцията, ще продължат седем от участниците. Те отново ще представят по една авторска песен, а един от тях ще бъде избран за победител и официален представител на България на „Евровизия 2026“. И в двата етапа крайният резултат ще бъде определен чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури.
Международният песенен конкурс „Евровизия“ през 2026 г. ще се състои във Виена, като двата полуфинала са насрочени за 12 и 14 май, а големият финал ще се проведе на 16 май. Юбилейното 70-о издание на конкурса обещава силна конкуренция и засилен интерес от страна на публиката и музикалната индустрия в цяла Европа.