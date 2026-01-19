Броени дни преди появата си в националната селекция за „Евровизия“, където е сред 15-те избрани изпълнители, DARA изненадва публиката с новия си сингъл „Онче Бонче“ – дръзко и многопластово музикално изявление, което демонстрира увереността ѝ да експериментира и да разширява границите на съвременния поп.
Вдъхновена от позната детска рима, DARA умело я изважда от първоначалния ѝ контекст и я превръща в символична покана за бягство от рутината – към свобода, движение и безкраен купон. „Онче Бонче“ се откроява като един от най-експлозивните и запомнящи се тракове в албума „ADHDARA“, който излезе през септември 2025 година и затвърди позициите ѝ като артист с ясно разпознаваем почерк и смел творчески подход.
Визуалната интерпретация на песента допълва нейното въздействие. Официалният видеоклип, режисиран от Жоро Пеев, изгражда сюрреалистичен свят, населен с ръчно рисувани арт инсталации и куклени образи, които оживяват пред камерата. В центъра на тази необичайна визуална приказка стои самата DARA – като движеща сила и разказвач, който води зрителя през една цветна, леко провокативна и напълно разпознаваема естетика.
След силния отзвук на втория си студиен албум „ADHDARA“, 2026 година се очертава като период на висока скорост и още по-смели артистични решения за DARA. Очакват се нови музикални проекти, нестандартни визуални формати и концерти, които ще изведат нейната енергия отвъд рамките на студиото – директно на сцената и в живия контакт с публиката.