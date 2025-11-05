Семейството на принца и принцесата на Уелс се е преместило в новия си дом „Форест Лодж“, потвърдиха официално от двореца Кенсингтън. Принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън вече обитават имота заедно с трите си деца – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.
Новата резиденция се намира само на няколко километра от досегашното им жилище „Аделейд Котидж“, но символизира ново начало за кралското семейство след труден период, белязан от заболяването на принцесата и напрежението в рамките на монархията.
„Форест Лодж“ впечатлява със своята уединеност и простор. Имотът разполага с частен тенис корт и е реновиран през 2001 година на стойност 1,7 милиона евро. Според източници, близки до двореца, Уилям и Кейт са направили редица допълнителни подобрения преди преместването си, за да превърнат новия дом в уютно и сигурно място за своите деца.
В момента принц Уилям се намира на петдневно официално посещение в Бразилия, поради което принцесата на Уелс ще прекара първите дни в „Форест Лодж“ без съпруга си.
Според информация, публикувана от Daily Mail, семейството възнамерява да продължи да живее в новия имот и след възкачването на Уилям на трона. Решението да напуснат Лондон през 2022 г. бе продиктувано от желанието на двойката да осигури на децата си по-спокойно и защитено детство, далеч от непрестанното внимание на обществеността и медиите.
След трудните събития от последните години – включително тежкото заболяване на Кейт и кончината на кралица Елизабет II – преместването във „Форест Лодж“ се разглежда като символ на надежда и стабилност за бъдещето на семейството.
Новата страница в живота на принца и принцесата на Уелс изглежда не просто като смяна на адрес, а като осъзнат стремеж към баланс, уединение и възстановяване след бурите, които кралската двойка преживя.