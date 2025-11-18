Боро Първи и Тита отново обединяват сили в новия си общ сингъл „Жесток?“ – пет години след последните си съвместни хитове „Вивалди“ и „Задната седалка“, които натрупаха над 26 милиона слушания и достигнаха до стотици хиляди фенове в социалните мрежи. Сингълът излиза с интригуващо видео. Това е премиера, която определено си струва да бъде видяна.
Създадохме и TikTok предизвикателство #ЖестокChallenge – форматът допринася за още по-широко онлайн присъствие и ангажираност около сингъла.
Боро запазва характерния си прям стил, докато Тита носи мелодия и емоционален заряд. Песента е среща между два свята, които говорят един и същи език – този на съвременната българска музика.
„Жесток?“ бележи важен момент в развитието на попа и рапа у нас, показвайки, че жанровите граници не трябва да разделят, а да създават нова сила и искреност.