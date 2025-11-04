България отново ще застане под светлините на най-голямата музикална сцена в Европа – престижния конкурс „Евровизия“, който през 2026 г. ще отбележи своето 70-о юбилейно издание. Завръщането на страната ни след тригодишно отсъствие е резултат от активните усилия на Българската национална телевизия (БНТ) да популяризира българската култура и талант пред международната публика.
„Евровизия е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че успяхме отново да осигурим възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионната аудитория“, заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков.
От своя страна директорът на конкурса Мартин Грийн изрази радостта си от завръщането на българската телевизия:
„Много се вълнуваме да посрещнем БНТ обратно в семейството на „Евровизия“ след тригодишно прекъсване. Завръщането ѝ е поредното доказателство, че оставаме обединени от музиката и че популярността на конкурса продължава да расте.“
Предстоящите месеци ще бъдат изключително динамични за БНТ, която ще организира националната селекция за избор на изпълнител и песен, представящи България в Европа. Очаква се подробна информация за формата и условията на участие да бъде обявена допълнително.
Юбилейното издание на „Евровизия“ ще се проведе във Виена, Австрия, след като страната спечели правото на домакинство благодарение на победата на австрийския изпълнител JJ с песента „Wasted Love“ през 2025 г. в Базел, Швейцария. Това ще бъде третият път, в който австрийската столица посреща песенния конкурс – след изданията през 1967 и 2015 година.
Двата полуфинала ще се проведат на 12 и 14 май 2026 г., а големият финал – на 16 май. Очакванията са юбилейното шоу да бъде едно от най-впечатляващите в историята на конкурса, обединявайки разнообразието от гласове, култури и музикални стилове от целия континент.
Завръщането на България в „Евровизия“ е нов повод за национална гордост и надежда, че страната ни отново ще запише ярка страница в историята на конкурса – сцена, на която музиката продължава да доказва, че е най-силният език на единството.