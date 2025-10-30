Празниците идват с още повече свежест, настроение и уют. Тази година Кока-Кола приканва всички да се потопят в духа на споделеност и топлина с кампанията „Освежи магията на Коледа“ – послание, което отдава заслужено внимание на хората, превръщащи това време от годината в истинско вълшебство за близките си.
В центъра на инициативата стои новата версия на емблематичната коледна песен от рекламата на Кока-Кола от 1999 г. – мелодия, която и до днес носи в себе си искрата на празниците. Двадесет и шест години по-късно компанията вдъхва нов живот на тази класика, свързвайки миналото с настоящето – онези спомени за споделени мигове с близките и съвременния начин, по който празнуваме днес.
Новият превод на песента запазва духа на оригинала, като едновременно с това пренася коледното послание в един по-модерен и открит свят – свят, който продължава да търси топлина, доброта и човечност. Всяка дума е вдъхновена от идеята, че магията на Коледа живее в онези, които споделят радостта и обичта си – тези, които приготвят вечерята, украсяват дома, опаковат подаръци или просто носят усмивка и добро настроение.
Изпълнението на обновената песен е поверено на Орлин Павлов, артист, който олицетворява позитивизма, добротата и топлината на бранда. Неговият разпознаваем глас превръща песента във вълнуващо преживяване, което напомня, че празниците са време за близост и ново начало.
„Орлин Павлов е естественият избор за тази кампания. Той е съвременният глас на Коледа в България. С енергията на изпълнението си създава усещането, че всичко хубаво тепърва започва“, споделят от компанията.
В проекта участват и още любими български изпълнители – Елена Сиракова, Христина Нейкова, Валя Александрова, Момчил Степанов и Теодор Койчинов, които добавят хармония и празнична атмосфера към песента.
Коледният камион отново на път из България
И тази година емблематичният червен коледен камион на Кока-Кола ще потегли на обиколка из страната, за да подари усмивки и незабравими емоции. През декември той ще посети повече градове от всякога, за да могат още повече хора да се докоснат до истинската магия на Коледа.
С националната си кампания Кока-Кола не просто освежава празничното настроение – тя сбъдва желания, сплотява хората и напомня, че най-големият подарък е времето, което прекарваме заедно.