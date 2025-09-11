Фолк певицата Емилия и съпругът ѝ Жорж Башур събраха най-близките си хора, за да отпразнуват заедно кръщенето на малката си дъщеря Жоржина. Събитието премина в уютна и топла атмосфера, а звездата сподели част от щастливите мигове в профила си в Instagram.
Към публикуваните кадри Емилия написа вълнуващи стихове, вдъхновени от православната вяра и силата на духовността:
„Християнче съм по вяра. Вътре в мене тя гори. От сърцето ми извира, пръска огнени зари… Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“
С тези думи певицата пожела на дъщеря си да расте под закрилата на Бога, изпълнена с доброта и светлина.
На снимките от празника Емилия показва лицата на двете си по-големи деца – от връзката ѝ с бизнесмена Коко Динев, но както и досега, пази в тайна лицето на малката Жоржина, скривайки го с емотикони.
Тържеството след кръщенето се състояло в популярна софийска механа. За специалния ден щастливата майка е избрала елегантна рокля с флорални мотиви и обувки в същия стил, които подчертават пролетното настроение на празника.
Семейството получи десетки поздравления от приятели, фенове и последователи, които не скриха възхищението си от красотата и емоционалната атмосфера на събитието.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.