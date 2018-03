Победителите на Оскари 2018

Юбилейната деветдесета церемония по връчването на Оскарите в „Долби тиатър“ в Холивуд премина очаквано и без изненади този път. Лентата „Формата на водата“ спечели общо четири статуетки, включително за филм на годината.

Водещият на програмата Джими Кимъл откри церемонията с реч, посветена на скандала „Уейнстейн“ и сексуалното насилие. „Само 11 процента от филмите са режисирани от жени. Ние имаме все още много път да извървим в тази посока“, каза Кимъл. Той напомни случая с неравното заплащане на актьорите и припомни скандала с хонорарите на Мишел Уилямс и Марк Уолъбрг във „Всички пари на света“.

Ето всичките наградени на деветдесета церемония по връчването на Оскарите:

Най-добър филм – „Формата на водата“

Най-добър актьор – Гари Олдман в „Най-мрачният час“

Най-добра актриса – Франсис Макдорманд в „Три билборда извън града“

Най-добър режисьор – Гийермо дел Торо за „Формата на водата“

Най-добра поддържаща мъжка роля – Сам Рокуел в „Три билборда извън града“

Най-добра женска поддържаща роля – Алисън Джини в „Аз, Тоня“

Адаптиран сценарий – Джеймс Айвъри за „Назови ме с твоето име“

Оригинален сценарий – Джордан Пийл за „Бягай“

Най-добър чуждоезичен филм – „Фантатичната жена“ (Чили)

Операторско майсторство – Роджър Дийкинс за“Блейд Рънър 2049″

Най-добър документален филм – „Икар“

Най-добър анимационен филм – „Тайната на Коко“

Най-добра филмова музика – Алекснадър Десплат за „Формата на водата“

Най-добра песен от филм – „Remember me“ от „Тайната на Коко“

Монтаж, звуков монтаж и звукови ефекти – „Дюнкерк“

Специални ефекти – „Блейд Рънър 2049“

Костюми – Марк Бриджес за „Невидима нишка“

„Heaven Is a Traffic Jam on the 405“ и „The Silent Child“ са оценените от академията късометражни документални ленти

Най-добър късометражен анимационен филм е „Скъпи Баскетбол“ на Коби Брайънт

