Марина Кискинова с нов кавър в дует с Лидия Ганева

Певицата и актриса Марина Кискинова записа кавър с малката чаровница Лидия Ганева на една от най-актуалните песни в момента – Let me love you на DJ Snake ft. Justin Bieber. Песента събра хиляди гледания в You Tube само за няколко дни. Тя беше споделена от известни български изпълнители и получи много положителни коментари.

„Лидия е едно невероятно талантливо и слънчево дете! Нашето приятелство е толкова искрено и по детски чисто, че решихме да го покажем в нещо общо, наше. Песента е любима и на двете ни, решихме да я запишем в родния град на Лидия – Пловдив и чрез нея да представим един наш ден заедно“, споделя Марина Кискинова.

Клипът към кавъра е сниман в центъра на стария Пловдив и е изключително позитивен. Той показва един типичен ден за двете момичета. В клипа зрителите могат да видят малкото кученце на Марина порода чихуахуа – Кара, един ховърборд, цветно колело, както и автентичната забележителна атмосфера на града.

Марина Кискинова и Лидия Ганева се срещат за първи път по време на концерта „Коледни звезди“ миналата година. Марина споделя, че покрай своята нова приятелка тя отново преоткрива детето в себе си. Малката певица, която представи страната ни на финала на Детската Евровизия през 2016 г., напомня на Марина за самата нея преди години, когато е участвала в различни музикални конкурси в България и чужбина. Двете започват да излизат все по-често, а когато са заедно – не спират да пеят – от там се ражда и идеята да запишат кавър на една от любимите си песни.

Кавърите на световноизвестни хитове – Let me love you, Attention, Heathens, Shape of you и We don’t talk anymore – са проект, по който Марина Кискинова работи вече от няколко месеца заедно с китариста Контантин Ангелов. Те предизвикаха огромен интерес и хиляди коментари в социалните мрежи, а Shape of you е най-известният кавър на тази песен от България в света. Той беше споделен от международните фейсбук страници за актуална музика и хитове Radio One Lebanon и Best Vocals.

